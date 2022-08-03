الأمم المتحدة: فنزويلا تحتاج 795 مليون دولار لمساعدة 5.2 مليون شخص

كتبت: هند المغربي

التقى مارتن جريفيث، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، برئيس جمهورية فنزويلارئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين، ووفد المعارضة في حوار المكسيك، ووكالات الأمم المتحدة، الوطنية والدولية.

وناقشت المنظمات غير الحكومية التي يوجد مقرها في فنزويلا، سبل تعزيز الجهود لضمان تلبية احتياجات الأشخاص الأكثر ضعفًا وخلق الفرص حتى يتمكن الفنزويليون أيضًا من البدء في إعادة بناء حياتهم وسبل عيشهم وتلبية تطلعاتهم للمستقبل.

وأشار بيان الأمم المتحدة إلى أنه تتطلب خطة الاستجابة الإنسانية فى فنزويلا لهذا العام 795 مليون دولار لهذا العام، وتهدف إلى دعم 5.2 مليون شخص بالمساعدة، مع التركيز على دعم الخدمات الصحية، وتحسين الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز تقديم الخدمات الأساسية والتعليم، وتعزيز الحماية ومعالجة التنقل البشرى.