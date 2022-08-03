إعادة الحركة المرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بعد حادث سيارة وإصابة سيدة

القليوبية إبراهيم سالم

أصيبت ربة منزل في حادث إنقلاب سيارة بعد اصطدامها بالحاجز الخرساني بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بعد مزلقان ذكى، دائرة قسم شرطة قها ،بمحافظة القليوبية، اتجاه القاهرة، وجرى نقل المصابة لمستشفى قليوب، ورفع آثار الحادث، وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة قها، يفيد بتلقيه بلاغًا بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي اتجاه القاهرة.

وعلي الفور انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعايمة والفحص تبين إنقلاب سيارة بعد اصطدامها بالحاجز الخرساني بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، اتجاه القاهرة، وأسفر عن إصابة سيدة، وجرى نقلها لمستشفى قليوب لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.