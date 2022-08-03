إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

استقبل مستشفى أبو حماد المركزى بمحافظة الشرقية، مساء اليوم 6 أشخاص مصابين بسحجات وكدمات متعددة بأنحاء الجسد، إثر حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكى على طريق الجعفرية- كوبري الشباب دائرة أبو حماد، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا يفيد بوصول 6 أشخاص لمستشفى أبو حماد المركزى مصابين بسحجات وكدمات، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكى طريق الجعفرية- كوبري الشباب، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم ورفع آثار الحادث من الطريق، وجارى تحرير محضر بالواقعة.