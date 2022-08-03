اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 06:37 م
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إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 06:09 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية جانب من الحادث
الشرقية - فتحية الديب

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استقبل مستشفى أبو حماد المركزى بمحافظة الشرقية، مساء اليوم 6 أشخاص مصابين بسحجات وكدمات متعددة بأنحاء الجسد، إثر حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكى على طريق الجعفرية- كوبري الشباب دائرة أبو حماد، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا يفيد بوصول 6 أشخاص لمستشفى أبو حماد المركزى مصابين بسحجات وكدمات، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكى طريق الجعفرية- كوبري الشباب، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم ورفع آثار الحادث من الطريق، وجارى تحرير محضر بالواقعة.


الشرقية

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