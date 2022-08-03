إصابة شخصين فى مشاجرة بمركز فرشوط بقنا

أصيب شخصان، اليوم الأربعاء، في مشاجرة بالشوم والعصا بمركز فرشوط شمال محافظة قنا.
تلقي اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة شخصين في مشاجرة بالشوم والعصا بمركز فرشوط شمال محافظة قنا، وتم السيطرة على المشاجرة من قبل الأجهزة الأمنية، وتبين إصابة طارق رفعت، 40 عاما، ومحسن صابر، 30 عاما.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
اسعاف - أرشيفية
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أصيب شخصان، اليوم الأربعاء، في مشاجرة بالشوم والعصا بمركز فرشوط شمال محافظة قنا.
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