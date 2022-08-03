اليوم السابع
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إصابة شخصين فى مشاجرة بمركز فرشوط بقنا

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 04:44 م
إصابة شخصين فى مشاجرة بمركز فرشوط بقنا اسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب شخصان، اليوم الأربعاء، في مشاجرة بالشوم والعصا بمركز فرشوط شمال محافظة قنا.


تلقي اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة شخصين في مشاجرة بالشوم والعصا بمركز فرشوط شمال محافظة قنا، وتم السيطرة على المشاجرة من قبل الأجهزة الأمنية، وتبين إصابة طارق رفعت، 40 عاما، ومحسن صابر، 30 عاما.


تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



 


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