أمين عام الناتو: قوة الحلف في كوسوفو مستعدة للتدخل إذا تعرض الاستقرار هناك للخطر

كتب أحمد عرفة

أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، أن قوة الناتو في كوسوفو مستعدة للتدخل إذا تعرض الاستقرار هناك للخطر في ظل الاضطرابات على الحدود مع صربيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الأمين العام لحلف الناتو بعد اجتماع مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش: تحدثت مع رئيس صربيا حول التوترات في شمال كوسوفو، موضحا أنه على جميع الأطراف المشاركة بشكل بناء في الحوار الذي يقوده الاتحاد الأوروبي وحل الخلافات بالسبل الدبلوماسية.

وتابع الأمين العام لحلف الناتو : قوة الناتو على استعداد للتدخل إذا بات الاستقرار مهددا وفقا لتفويض الأمم المتحدة.