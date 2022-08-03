أسعار الذهب اليوم تتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 1030جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية تراجع محدود بقيمة جنيهين فقط، وجاء هبوط الذهب بسبب عوامل العرض والطلب حيث يزداد المعروض من الذهب في السوق مما يؤدي إلي هبوط سعر الذهب في مصر، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر هبوط من 1032 جنيها للجرام إلي 1030 جنيها للجرام



أسعار الذهب اليوم:



عيار 21 يسجل 1030 جنيها.



عيار 18 يسجل 883 جنيها.



عيار 24 يسجل 1177 جنيها.



الجنيه الذهب 8240 جنيها.

توقعات أسعار الذهب

عالمياً تخلى الذهب عن مكاسبه التي سجلها في أوائل المعاملات أمس ليتم تداوله دون تغير يذكر مع ارتفاع الدولار الأميركي، وأبقى انخفاض عوائد سندات الخزانة والمخاوف المتزايدة من الركود المعدن الأصفر قرب ذروته في أربعة أسابيع

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى (يو.بي.إس) إن انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة دعم الذهب في الآونة الأخيرة.مضيفا إن زيادة أكبر في أسعار الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي وتراجع التضخم سيؤثران على الأسعار خلال الأشهر الستة المقبلة.

وبلغت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى لها في أربعة أشهر، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له في أربعة أسابيع.