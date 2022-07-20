رئيسا المخابرات بأرمينيا وروسيا يبحثان تبادل المعلومات الاستخباراتية

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عقد رئيسا المخابرات في كل من أرمينيا وروسيا، أرمين أبازيان وسيرجي ناريشكين، مباحثات تبادلا خلالها المعلومات الاستخباراتية للبلدين.



ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن ناريشكين قوله في بيان بعد الاجتماع "عقدت اجتماعًا مع زميلي، مدير جهاز الأمن القومي الأرمني أرمين أبازيان، وأثناء المحادثات، تم تقييم الجانب الاستراتيجي بدرجة عالية".



وأضاف "التعاون بين الخدمات الخاصة هو جزء مهم من التعاون بين البلدين، واليوم ناقشت مع زميلي قضايا تبادل المعلومات الاستخباراتية، والإجراءات المشتركة لفضح ومنع مجموعة من التهديدات الخارجية وكذا التهديدات لكل من أرمينيا وروسيا".



وبحسب ناريشكين، يعمل الجانبان على خطة عمل مشتركة للسنوات القادمة.



يذكر أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قد استقبل أيضًا رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز؛ وناقشا القضايا المتعلقة بالأمن الدولي والإقليمي ومكافحة الإرهاب.