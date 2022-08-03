أخبار الاقتصاد اليوم.. تغيرات مستمرة فى أسعار الذهب وترقب اجتماع الفائدة

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من أخبار الاقتصاد لعل أبرزها استمرار الاضطراب في سوق الذهب وترقب السوق لاجتماع البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وفيما يلي التفاصيل :

ارتفاع البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 640.882 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 9539 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 1742 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 11737 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 3856 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2748 نقطة.



المركزي يحسم أسعار الفائدة الجديدة يجتمع البنك المركزى المصرى، يوم الخميس الموافق 18 أغسطس الجارى لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعها، يوم 23 يونيو الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب. وقرر البنك المركزى المصرى، تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.

مساعدة طارئة في النمسا لمواجهة التضخم بدأت الحكومة النمساوية الأربعاء صرف مساعدات عائلية طارئة في إطار حزمة لمكافحة التضخم تنفق فيها الحكومة الفيدرالية إجمالا حوالي 340 مليون يورو، ويستفيد من ذلك حوالي 1.8 مليون طفل. وقال الدكتور ماجنوس برونر وزير المالية النمساوي - في تصريحات اليوم الأربعاء- إن المساعدات الجديدة تأتي في ظل الإجراءات الحكومية المعتمدة لمكافحة الغلاء وإغاثة ودعم العائلات . وأضاف الوزير أن كل طفل في البلاد سوف يحصل على مبلغ بقيمة 180 يورو ، تنفيذا لحزمة الإجراءات الحكومية لمكافحة التضخم في البلاد، مشيرا إلى اعتماد البرلمان هذه الحزمة من المساعدات الجديدة . وكانت لجنة الأزمات الحكومية قد عقدت يوم الإثنين الماضي اجتماعا برئاسة المستشار النمساوي ونائبه فيرنر كوجلر وماجنوس برونر وزير المالية ومارتن كوشر وزير الاقتصاد وليانور جويسلر وزيرة الطاقة وحكام الولايات وعدد من الخبراء ومنظمات المجتمع المدني لبحث آليات مواجهة الغلاء وتأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي.

توفيق 7 آلاف مشروع منذ صدور قانون تنمية المشروعات



يعمل جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة منذ صدور قانون تنمية المشروعات 152/2020 ولائحته التنفيذية في عام 2021 على تقديم مختلف أوجه الدعم للمشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للتحول للقطاع الرسمي والاستفادة من كافة المزايا التي يتيحها القانون الجديد من إمكانية تمويل مشروعاتهم والحصول على معاملة ضريبية مبسطة وخدمات فنية متنوعة من تدريب وتسويق مما يسمح لمشروعاتهم بالاستمرار والتوسع والاندماج في المنظومة الرسمية للدولة. وقد نجح الجهاز منذ صدور القانون في توفيق أوضاع ما يزيد على 7 آلاف مشروع بمختلف المحافظات وجارى العمل على توفيق أوضاع الآلاف من المشروعات سواء الممولة من الجهاز أو من جهات أخرى.