صعود مؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 5.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 640.882 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 9539 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 1742 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 11737 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 3856 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 2748 نقطة.