741 مليون دولار استثمارات.. كل ما تريد معرفته عن إنتاج حقل ظهر 2021/2022

كتبت -مروة الغول

بعد تأكيدات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن هناك فرصاً جيدة فى مناطق البحث والاستكشاف البرية والبحرية من أجل زيادة معدلات الاحتياطيات البترولية والغازية وزيادة الإنتاج، والتنسيق مع الشركاء على استمرارية ضخ الاستثمارات، جاء إعلان وصول معدل الإنتاج اليومي لحقل ظهر ليحقق رقما قياسيا.

وفيما يلى أهم المعلومات عن الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركتى بتروشروق وبترول بلاعيم " بتروبل " عن العام المالى 2021/2022 وكانت كالتالى..



س. كم بلغ معدل إنتاج حقل ظهر خلال العام المالى 2021/2022؟

ج. حقق حقل غاز ظهر حقق خلال العام المالى 2021/2022 رقماً قياسياً منذ بدء الإنتاج عام 2017/2018 ، حيث بلغ الإنتاج من الحقل حوالى2.7 مليار قدم مكعب غاز طبيعى يومياً علاوة على نحو 5 آلاف برميل متكثفات يومياً .

س. ما حجم الاستثمارات في حقل ظهر خلال العام المالى 2021/2022؟

ج. بلغت الاستثمارات خلال العام 741 مليون دولار ليصل بذلك اجمالى حجم الاستثمارات في حقل ظهر منذ بدء العمل الى اكثر من 12 مليار دولار.

س. ماذا عن حجم الإنتاج لحقول شركة بتروبل؟

ج. بلغ الإنتاج اليوم أكثر من مليار قدم مكعب غاز و نحو 65 الف برميل زيت خام و 11 الف برميل متكثفات.

كم بلغ حجم الاستثمارات لحقول شركة بتروبل؟

ج. بلغ إجمالى الاستثمارات بلغ 714 مليون دولار، حيث تم خلال العام وضع 13 بئراً على الإنتاج بحقول سيناء بمعدلات إنتاج أولية حوالى 7300 برميل يومياً بالرغم من التناقص الطبيعى للمخزون من الحقول القديمة التى تنتج منذ أكثر من 70 عاماً، وأنه تم تكثيف أعمال الصيانة للآبار للحفاظ على الإنتاج .



س. ما أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى؟

ج. بلطيم جنوب غرب وجنوب غرب بشروش.