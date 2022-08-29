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5 أيام.. الصحة تكشف قواعد العزل المنزلى للحالات المصابة بكورونا

الإثنين، 29 أغسطس 2022 12:39 م
5 أيام.. الصحة تكشف قواعد العزل المنزلى للحالات المصابة بكورونا العزل المنزلى لمصابي كورونا - أرشيفية
كتب ــ وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن قواعد العزل المنزلى للحالة الإيجابية معمليا بفيروس كورونا بدون أعراض.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن العزل المنزلى يكون لمدة 5 أيام من تاريخ الاختبار الإيجابى للكوفيد 19، وفى حالة انتهاء العزل يستمر الشخص فى ارتداء الكمامة لمدة 5 أيام إضافية فى تحركات الشخص المصاب.
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه فى حالة ظهور الأعراض خلال فترة العزل تعامل الحالة، طبقا لفترات العزل المقررة، وفقا للتصنيف الإكلينيكى للحالة ويوصى بعدم مخالطة الأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات .
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
 
العزل المنزلي
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