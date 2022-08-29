اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وكيل تعليم سوهاج: نستهدف محو أمية 16 ألف دارس خلال العام الحالي

الإثنين، 29 أغسطس 2022 02:00 ص
وكيل تعليم سوهاج: نستهدف محو أمية 16 ألف دارس خلال العام الحالي الدكتور عربى أبو زيد وكيل التربية والتعليم بمحافظة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أكد الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أن المديرية في إطار المشاركة المجتمعية تم عقد برتوكول تعاون بين المديرية وبين الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والبرتوكول يضم عدد من العناصر من أهمهما أن المديرية هي شريك أساسى مع الهيئة في هذا الأمر وتم فتح العديد من المدارس لاستقبال الدراسين في التوقيتات المختلفة لمحو أميتهم.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لليوم السابع، أن المديرية تستهدف هذا العام 16 ألف دارس على مستوى المحافظة لمحو أميتهم سوف يتم محو أميتهم بنهاية هذا العام وهناك تحفيز مستمر للدارسين والقائمين على العمل من خلال الحوافز التي تم تحديدها مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وهناك حوافز أخر للقائمين لاختيارهم ضمن القيادات أن يكون له دور في محو الأمية والمديرية تلعب دورا مهما وبارزا في هذا الملف.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج وقعت بروتوكول تعاون مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار للمشاركة في محو الأمية بالمحافظة قام بتوقيع البروتوكول كل من محمد السيد الدالي مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بالمحافظة، والدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وذلك بقاعة مؤتمرات مدرسة سوهاج الثانوية العسكرية، بحضور عدد من قيادات التربية والتعليم، والهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة.وقال الدكتور عربى أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، إن البروتوكول نص على قيام التربية والتعليم بتوفير فصول تعليمية بكل مدرسة حكومية نظامية، وفصول التعليم المجتمعي، والمعلمين المتميزين أصحاب الكفاءات التعليمية لتشجيع أولياء أمور الطلاب من غير المتعلمين، والفئات الأصغر سنا، والإناث والأميين الموجودين في محيط كل مدرسة بكل قرية ونجع لتعلم القراءة والكتابة، على أن تقوم الهيئة العامة لتعليم الكبار بتوفير مستلزمات العملية التعليمية، واعتماد ومراجعة قوائم الدارسين، وإجراء الإختبارات النهائية لتخرجهم، واستخراج ومنح الشهادات للناجحين الذين اجتازوا الإختبارات النهائية.

 

 


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