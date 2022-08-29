وصول جثامين ضحايا حريق شقة العجمي إلى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية.. صور

رصدت "اليوم السابع"، وصول جثامين زوج وزوجته، إلى مشرحة كوم الدكة بمحافظة الإسكندرية، ضحايا حريق شقة بمنطقة شارع قصر القويرى بمنطقة العجمى، أمس الأحد، والتى أدت إلى مصرع الأب يدعى خليل إبراهيم خليل السويفى 36 سنة، بعد إصابته بحروق متفرقة، بعد مصرع زوجته بعد دقائق ولاء جابر احمد 34 سنة، وذلك لإنهاء إجراءات قرار دفنهم، بعد أن لقوا مصرعها داخل شقتهما، بسبب حريق وإصابة 3 من أبنائهم.

كانت بداية الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروى، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد نشوب حريق بشقة بعقار آخر شارع القويرى بالهانوفيل.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية ترافقهم سياران الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الخامس بالعقار المشار إليه، ما أسفر عن وفاة الأم وإصابة الأب بحروق شديدة، و3 من أبنائهم، وذلك عقب إلقاء الأب لأبنائه بمساعدة الجيران وإنقاذهم، وجرى نقلهم إلى مستشفى العجمى، لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.