وزير الصحة يطلع على خطة التأمين الطبى لمؤتمر المناخ COP 27 ويوجه بسرعة التنفيذ

كتب وليد عبد السلام

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعه الأسبوعى، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، اليوم الإثنين، بمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

تابع الوزير خلال الاجتماع سير العمل بمبادرة "التشخيص عن بعد" والموقف التشغيلي الخاص بالوحدات التشخيصية، في كافة محافظات الجمهورية، حيث تم مناظرة 6 آلاف و787 حالة منذ انطلاق العمل بالمبادرة وحتى 20 أغسطس 2022، وفحص 1433 حالة خلال شهر أغسطس فقط، بينما تم فحص 618 حالة خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع توزيع القوى البشرية في الوحدات التشخيصية، مشددا على عقد الدورات التدريبات للفرق الطبية بشكل دوري، لضمان استمرار جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى المنتفعين، فضلاً عن عقد الاجتماعات الدورية للقائمين على منظومة العمل، لمتابعة الموقف التشغيلي للوحدات، والوقوف على التحديات والعمل على حلها، وتحقيق أقصى استفادة للمرضى من خلال الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة لهم، واستخدام الحلول التكنولوجية في العلاج.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير وجه بتكثيف الدورات التدريبية للفرق الطبية والتمريض في مجال الرعايات المركزة، كما وجه بالمرور الدوري على المستشفيات، لمتابعة عمل غرف الرعايات المركزة، والوقوف على احتياجات أقسام الرعاية من أسرة أو أجهزة، ورفع الطاقة الاستيعابية للرعايات، وذلك عقب اطلاعه على نسب إشغال أسرة الرعايات المركزة بالمستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، ومنظومة الصيانة الدورية الخاصة بهم، فضلاً عن التأكد من توزيع وتوافر القوى البشرية المتخصصة.

وأشار عبدالغفار إلى اطلاع الوزير على التصور الخاص بخطة التأمين الطبي الوقائي لمؤتمر المناخ COP 27 ، والذي من المقرر أن تستضيفه مصر بداية شهر نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 196 دولة، وبحضور ما بين 40 إلى 50 ألف مشارك، حيث تتضمن الخطة توفير عيادات ثابتة ومتنقلة بالحجر الصحي في المطارات وأماكن إقامة الوفود والقاعات، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة على أعلى مستوى، فضلاً عن رفع درجة الاستعداد بمستشفى شرم الشيخ الدول،ي ومستشفيات محافظة جنوب سيناء، وإقامة مستشفى مصغر، لضمان توفير كافة الخدمات الطبية اللازمة على وجه السرعة للوفود حال الاحتياج لها، موضحاً توفير مليون ونصف «rapid test» للتشخيص السريع لفيروس كورونا، موجها بسرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة قبل بداية توافد المشاركين إلى مصر.

وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير أكد على أن تتضمن خطة التأمين، توفير سيارتي إسعاف لكل عيادة ثابتة ومتنقلة، فضلاً عن جاهزية مستشفيات الإحالة، وتجهيز كافة العيادات بمستلزمات الطوارئ والعناية المركزة مع تواجد أطباء الطوارئ وفرق التمريض، علاوة على توفير المخزون الدوائي والمستلزمات الطبية اللازمة للعيادات ومستشفيات الإحالة، إلى جانب التنسيق مع المركز الاقليمي لخدمات نقل الدم، والتأكد من توافر كافة الفصائل ومشتقات الدم والبلازما.