اليوم السابع
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الإثنين، 29 أغسطس 2022 05:38 م
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وزير الرى لعاملى الوزارة: مراجعة النواحى المالية ونظام يحقق تكافؤ الفرص قريبا

الإثنين، 29 أغسطس 2022 05:00 م
وزير الرى لعاملى الوزارة: مراجعة النواحى المالية ونظام يحقق تكافؤ الفرص قريبا جولة وزير الرى
كتبت ـ أسماء نصار

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أجرى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، جولة مفاجئة اليوم فى مبنى الوزارة، حيث التقى بعدد من العاملين، موجهاً بمواصلة العمل الجاد والعمل بروح الفريق واحترام الآخر، واتخاذ القرارات اللازمة مع مراعاة كافة النواحى الفنية والقانونية والمالية.
 
وأشار سويلم خلال حديثه مع العاملين، إلى وجود رقابة مستمرة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل، مع ضرورة ربط المكافآت والحوافزبمعدلات الأداء والإنجاز.
 
وأكد على حرصه الشخصى على بذل قصارى جهده لتحقيق العدالة وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن رأيه، وأنه سيتم في أقرب وقت مراجعة النواحى المالية ونظام الترقيات، ووضع نظام يحقق تكافؤ الفرص، ومراجعة كفاءة المنظومة الخاصة برفع الكفاءات البشرية والمؤسسية.

وزير الرى

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