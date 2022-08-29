وزير التعليم: عودة الطلاب للمدرسة هو دور الوزارة الرئيسى للعام الجديد

كتب محمود طه حسين

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، ‎الحفل الختامى لفعاليات مهرجان الفنون المسرحية فى دورته الرابعة لطلاب المدارس بكافة المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك على مسرح سيد درويش بأكاديمية الفنون المسرحية. وأشار إلى أن من أهم أدوار الوزارة الرئيسية للعام الدراسى الجديد هو عودة الطلاب إلى المدرسة لتصبح المكان الطبيعى للتعليم والتعلم والتنشئة الاجتماعية.

وفى كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بالمشاركة فى حفل ختام مهرجان الفنون المسرحية، من خلال فريق الأنشطة الطلابية بالوزارة، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يمثل علامة بارزة فى الاهتمام بالفنون، ويُعَد الخطوة الأولى على طريق التثقيف، والتوعية، والإرشاد الصحيح لأبناء هذا الوطن.

وأوضح الوزير أن هذا المهرجان يأتى للكشف عن المبدعين من أبنائنا الطلاب فى المجالين الفنى والثقافى، وخلق جيل جديد يمتلك مهارات التواصل، إلى جانب مهارات التذوق الفنى الراقى، مؤكدًا على أهمية الاستثمار فى العنصر البشرى، وهو اتجاه الدولة بكل مؤسساتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ممثلة فى الرئيس السيسى، ولذلك تسعى الوزارة للاهتمام بالأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها، وتطويرها.

وقال حجازى، إن المجتمع المصرى فى المرحلة الحالية يحتاج إلى كل ما يُثرى الحياة الثقافية؛ لتغيير بعض المفاهيم المغلوطة، وترسيخ مبادئ المواطنة والانتماء لدى أبناء هذا الوطن، واللحاق بركب التطور العالمى فى كل المناحى العلمية، والثقافية، والفنية، والاجتماعية، والأدبية وغيرها؛ لذلك تُوْلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اهتمامًا بالغًا بالأنشطة التربوية.

وتابع:" أن تلقى العلم، وممارسة الأنشطة المدرسية داخل المؤسسات التعليمية، هما عاملان أساسيان فى بناء الشخصية المنشودة"، مضيفًا أن المسرح المدرسى يعتبر دعامة أساسية من دعامات النشاط المدرسي؛ لما له من أثر بالغ فى تنمية ملكات طلاب المدارس، ورفع قدراتهم المعنوية.

وأشار إلى أن من أهم أدوار الوزارة الرئيسية للعام الدراسى الجديد هو عودة الطلاب إلى المدرسة لتصبح المكان الطبيعى للتعليم والتعلم والتنشئة الاجتماعية، وتعمل الوزارة حاليًا على تغيير البرنامج الدراسى، ومنح مساحة أكثر لممارسة الأنشطة لفرز الموهوبين حيث أن ممارسة الفنون بجميع أشكالها تصنع تذوق عام، وقيم جمالية، إلى جانب شعور الطلاب بمتعة التعلم، من خلال مسرحة المناهج، وتبسيط فهم المواد الدراسية.

ومن جانبها، أكدت الأستاذة إلهام إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يعمل قطاع الخدمات والأنشطة على اكتشاف ورعاية الموهوبين داخل المدارس فى جميع المحافظات، مشيرة إلى أننا نتمسك بتقديم الرسالة السامية للمسرح المدرسى والذى يمثل واقع المجتمع المصرى، ومناقشة المشكلات ومعالجتها، ووصف الواقع المصرى الذى نعيشه والمكتسبات التى حققها المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة وذلك من خلال الأوبريت الذى قدمه الطلاب على المسرح ضمن المهرجان والذى يصور مفهوم الوطنية والانتماء.

ومن جهتها، قالت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة أن مهرجان الفنون المسرحية لطلاب المدارس والذى نشهد اليوم دورته الرابعة شارك فيه (١٢٥٠٠) طالب وطالبة فى التصفيات المبدئية على مستوى (٢٥) مديرية تعليمية ليصل إلى التصفيات النهائية (١٢٥٠) طالب وطالبة لديهم من الموهبة والإبداع ما جعلنا نسعى دائمًا للاهتمام بهم وتنميتهم ثقافيًا وفنيًا.

تضمن الحفل عرض برومو للعروض المسرحية الفائزة، وأوبريت ( أهل مصر )، وقدمت إلهام إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة درع المهرجان للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم وقيادات الوزارة، والفنانين وأعضاء لجنة التحكيم.



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الدكتور رضا حجازى