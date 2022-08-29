اليوم السابع
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وزيرة الهجرة: مصلحة المواطن المصرى فى الخارج على رأس اهتمامات الوزارة

الإثنين، 29 أغسطس 2022 04:43 م
وزيرة الهجرة: مصلحة المواطن المصرى فى الخارج على رأس اهتمامات الوزارة السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج
كتب ــ محمود راغب

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قالت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن محاور عمل وزارة الهجرة كثيرة للغاية وتتواصل مع عدد من الملفات فى الوزارات الأخرى.

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى لقاء صحفى، إن هناك تكليفات من القيادة السياسية بأن يكون الاهتمام بالمواطن المصرى على رأس اهتمامات السياسات الخاصة بكل وزارة، لافتة إلى أن وزارة الهجرة ستولى المواطن المصرى فى الخارج ومصلحته أهمية خاصة .

وأشارت وزيرة الهجرة،  إلى أن أهم محور من محاور عمل الوزارة ربط المواطن المصرى بالخارج بوطنه الأم، خاصة أبناء المصريين بالخارج من الجيل الثانى والثالث، لافتة إلى أن الدولة تحرص على مصلحة المواطن المصرى بالخارج لدمجه فى خطط التنمية، قائلة: المصرى بالخارج هو خط الدفاع الأول وسفير للدولة المصرية بالخارج.


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