اليوم السابع
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الإثنين، 29 أغسطس 2022 08:22 م
أكرم القصاص
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وزيرة السياحة الفرنسية: 70% من المواطنين قضوا أجازة هذا الصيف

الإثنين، 29 أغسطس 2022 08:00 م
وزيرة السياحة الفرنسية: 70% من المواطنين قضوا أجازة هذا الصيف فرنسا
أ ش أ

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أعلنت الوزيرة الفرنسية المنتدبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والحرف والسياحة أوليفيا جريجوار أن 35 مليون فرنسي قضوا أجازة الصيف هذا العام، ما يعني أن سبعة من كل 10 فرنسيين قضوا الأجازة مقابل ستة من 10 العام الماضي.


وقالت الوزيرة الفرنسية - خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية، اليوم الاثنين "إن الموسم السياحي لهذا العام كان رائعا"، موضحة أن هذه النسبة تأتي في والوقت الذي كانت فيه الظروف صعبة بين موجة الحر واندلاع الحرائق والتضخم ونقص العمالة في الفنادق والمطاعم.


فرنسا

السياحة فى فرنسا

أوليفيا جريجوار

موسم السياحة فى فرنسا



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