وزيرة السياحة الفرنسية: 70% من المواطنين قضوا أجازة هذا الصيف

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أعلنت الوزيرة الفرنسية المنتدبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والحرف والسياحة أوليفيا جريجوار أن 35 مليون فرنسي قضوا أجازة الصيف هذا العام، ما يعني أن سبعة من كل 10 فرنسيين قضوا الأجازة مقابل ستة من 10 العام الماضي.



وقالت الوزيرة الفرنسية - خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية، اليوم الاثنين "إن الموسم السياحي لهذا العام كان رائعا"، موضحة أن هذه النسبة تأتي في والوقت الذي كانت فيه الظروف صعبة بين موجة الحر واندلاع الحرائق والتضخم ونقص العمالة في الفنادق والمطاعم.