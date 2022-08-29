اليوم السابع
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وزراء خارجية أوروبا يجتمعون لمناقشة حظر السياحة الروسية

الإثنين، 29 أغسطس 2022 01:46 م
وزراء خارجية أوروبا يجتمعون لمناقشة حظر السياحة الروسية جوزيب بوريل
كتبت: هناء أبو العز

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يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع يومي 30 و 31 أغسطس ، الثلاثاء والأربعاء ، في اجتماع غير رسمي في  العاصمة التشيكية براج، لاتخاذ قرار بشأن مسألة فرض حظر على السياح من الاتحاد الروسي.
 
ووفقًا لتقرير لـ Financial Times ، بدلاً من الحظر ، الذي يدعمه حتى الآن أقل من نصف الدول الأعضاء ، سيعلق وزراء الخارجية اتفاقية تسهيل التأشيرة مع روسيا ، والتي تم توقيعها مرة أخرى في عام 2007.
 
وتعني هذه الخطوة أن المسافرين المذكورين أعلاه لم يعد بإمكانهم الاستفادة من هذه الاتفاقية ، ونتيجة لذلك ، سيتعين على نفسهم دفع رسوم أعلى ، وسيتعين عليهم الانتظار لفترة أطول للحصول على موعد والرد على طلباتهم ، وسيكون كذلك وفقًا لمتطلبات أكثر صرامة للحصول على تأشيرة .
 
وتريد وزارة الخارجية الأوروبية الآن تعليق الاتفاقية بالكامل وتجريد جميع المواطنين الروس من الفوائد المستمدة من هذه الاتفاقية ، لكن الإجراء قد لا يكون الإجراء الوحيد الذي سيتم اتخاذه في اليومين المقبلين.
 
وتشمل الإجراءات الأخرى التي قد يوافق عليها وزير الخارجية في 30 و 31 أغسطس ، وضع حد أقصى لعدد التأشيرات الصادرة للسياح الروس، وسيناقشون أيضًا حظر الدخول المقترح على جميع المواطنين الروس ، على الرغم من أن الموافقة على مثل هذا الاقتراح ليس من المرجح أن تتم.
 
ومن بين أولئك الذين لا يؤيدون فرض حظر على الروس على مستوى الاتحاد الأوروبي هو أيضًا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ، الذي لا يعتقد أن قطع العلاقة مع السكان المدنيين الروس سيساعد في إنهاء الحرب في أوكرانيا.
 
 

اوكرانيا

الاتحاد الأوروبى

حظر السياحة الروسيا

خارجية اوروبا



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