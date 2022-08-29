ورشة عمل لمراجعة تطبيق برنامج خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة في المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

عقدت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، على مدار يومي السبت والأحد، ورشة عمل موسعة لمراجعة تطبيق برنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة وحدوث الإجهاض.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة، واستمراراً للجهود التي تبذلها وزارة الصحة والسكان بقيادة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لتحقيق أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وعقدت ورش العمل بحضور الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة والدكتورة دعاء محمد رئيس الإدارة المركزية بقطاع السكان وتنظيم الأسرة، والدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، وبحضور الدكتور حاتم الشاذلي استشاري نساء وتوليد وممثل عن هيئة جون ستو، والدكتور عبد الباري العجيزي مدير عام إدارة الطب العلاجي، والدكتورة آمال العربي مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات بالمديرية.

وكانت الفئة المستهدفة بالحضور، مديري المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية ورؤساء أقسام النساء والتوليد وتمريض اقسام العمليات وأقسام النساء والتوليد بكل مستشفى، حيث تم خلال الاجتماع الوقوف على أهم المعوقات التي قد تصادف تطبيق البرنامج ومناقشة مؤشرات قياس الأداء لكل مستشفى على حده مع متابعة تطبيق ذلك على مستشفيات قويسنا ومنوف بهدف رصد المشاكل والمعوقات أولاً بأول لاتخاذ اللازم نحو إيجاد حلول سريعة والخروج بتوصيات قيد التنفيذ أثناء تنفيذ البرنامج خلال المرحلة المقبلة بجميع مستشفيات المحافظة.

وفي نفس السياق تم أثناء الاجتماع التنويه على ضرورة المتابعة الدورية والتقييم المستمر لتنفيذ البرنامج بكل مستشفى من خلال مؤاشرات قياس الأداء، وإثابة المستشفيات ذات الأداء المتميز، وكذلك متابعة رفع كفاءة الفرق الطبية المشاركة في تنفيذ البرنامج من خلال ورش عمل لتدريب الأطباء على أن يتم التنسيق بين إدارات الطب العلاجي والرعاية الأساسية ورعاية الأمومة والطفولة لعمل اللازم نحو نشر الوعي بين السيدات بأهمية الوسائل طويلة المدى على صحة الأم.