واجه الإمساك بـ 3 نصائح أبرزها ممارسة الرياضة

فاطمة ياسر

الإمساك يعد من أمراض الجهاز الهضمي، التي تسبب الشعور بألم شديد في البطن نتيجة لعدم القدرة علي إخراج السموم المتراكمة في الجسم، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed"، سنتعرف علي أبرز النصائح التي تساهم بشكل كبير في التخلص من هذه المشكلة، ومنها:

- أكد العديد من الدراسات الأبحاث أن ممارسة الرياضة تساهم بشكل كبير في التخلص من حدة الإمساك، ولذا فعند ممارسة الرياضة أنت تلعب بشكل كبير في تنظيم ضغط الدم، وزيادة تدفق الدم إلي الجهاز الهضمي، وهذا يسهل حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، ولذا يمكنك ممارسة اليوجا، أو المشي، أو التمارين الغير شاقة لتجنب حدوث تشنجات.

- من أهم النصائح التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الإصابة بالألياف هي الإكثار من تناول الألياف، لأنها تساعد علي تحريك البراز، وتجعل عملية خروجة جيدة دون التعرض للشرخ أو البواسير، فالألياف تعمل علي عمل الجهاز الهضمي بشكل جيد، وتقلل فرص الإصابة بالإمساك، ومن الأطعمة الشوفان، والفول، والحمضيات كالبرتقال، والشعير.

- من أهم النصائح التي يجب القيام بها للتخلص من مشكلة الإمساك هي تناول كميات كافية من المياء، فهي تعمل علي تسهيل عملية الهضم، وتسحب الرطوبة من البراز، ولذا عليك تناول من 2 إلي 3 لتر من الماء يوميا للحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي، وتقليل فرص الإصابة بالإمساك.