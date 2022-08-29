هل يمكن أن يؤدي تناول الطعام الحار إلى الإصابة بالبواسير؟

كتبت فاطمة خليل

ما هي البواسير؟ البواسير حالة تصبح فيها الأوعية الدموية الموجودة في فتحة الشرج أو حولها ملتهبة، يمكن أن يحدث هذا بسبب الإمساك أو الإسهال أو الوقت المفرط الذي يقضيه في المرحاض، قد تشمل الأعراض: يعتقد معظم الناس أن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل يسبب البواسير ولكن هل هذا الأمر صحيح، وهل يمكن أن يؤدي تناول الطعام الحار إلى الإصابة بالبواسير؟.. هذا ما نتعرف عليه فى السطور القادمة، بحسب موقع "Health".البواسير حالة تصبح فيها الأوعية الدموية الموجودة في فتحة الشرج أو حولها ملتهبة، يمكن أن يحدث هذا بسبب الإمساك أو الإسهال أو الوقت المفرط الذي يقضيه في المرحاض، قد تشمل الأعراض:

-الألم يمكن أن يحدث أثناء الجلوس أو الحكة، أو التورم ، أو النزيف ، مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك

-هناك بعض الأيام التي تشعر فيها بألم أكثر من غيرها، تؤثر عاداتك في الأكل ونوع النظام الغذائي الذي تتبعه بشكل مباشر على مدى جودة أو ضعف تمرير الأطعمة عبر الأمعاء. هل يصيبك الطعام الحار بالبواسير؟ يجب تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل خاصة إذا كان لديك بالفعل البواسير، كما يجب تجنب الأطعمة الأخرى غير الصحية التي قد تؤدي إلى الإسهال أو الإمساك.



ومع ذلك، لا توجد دراسات أو أي دليل يدعم الادعاء بأن تناول وجبات حارة قد يسبب البواسير لذلك، فمن الأسطورة أن تناول وجبات حارة قد يؤدي إلى البواسير.

والأطعمة الحارة هي في الأساس أطعمة تحتوي على حمض يسمى الكابسيسين إنها آلية دفاعية لبعض النباتات لمنع الآفات من أكل ثمارها.



قد يسبب هذا الحمض بعض الإحساس بالحرقان ولكنه أخف بكثير من حمض الهيدروكلوريك الموجود بالفعل في معدتك الإحساس بالحرقان الذي تشعر به عند التبرز في اليوم التالي، وهذا يسبب القليل من الانزعاج، لذا ، إذا كنت ترغب في تناول الأطعمة الغنية بالتوابل تناول القليل منها.



ومع ذلك، فمن الأفضل تجنب أو الحد من الاستهلاك إذا كنت تشعر باستمرار بعدم الراحة ومشاكل في الجهاز الهضمي بعد تناول الأطعمة الغنية بالتوابل.



قم بالتبديل إلى نظام غذائي منخفض في التوابل والفلفل الحار.