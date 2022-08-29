نقابة الأطباء تنعى وفاة طبيب متأثر بمرض السرطان فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصدرت نقابة الأطباء بالمنوفية بيانًالها اليوم نعت فيه وفاة الدكتور أحمد كرم طبيب القلب بمستشفى شبين الكوم التعليمي داعين الله -عز وجل- أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ونعى زملاء الطبيب المتوفى بعد صراع مع مرض السرطان، زميلهم بمئات من المنشورات على صفحات السوشيال ميديا، مؤكدين أنه كان مثالًا للطبيب المتميز علمًا وعملًا وأخلاقًا، داعين كل من يشاهد المنشورات بالدعاء للفقيد ولأسرته بالصبر والسلوان.

وتوفي الدكتور أحمد كرم صادق طبيب القلب بمستشفى شبين الكوم التعليمي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان والذي أصيب به في السنة الخامسة من كلية الطب، وتعالج منه ولكن عاود المرض اللعين وانتصر عليه، قبل زفافه بأيام.

كما شيع المئات من أهالي قرية اسطنها التابعة لدائرة مركز الباجور، جنازة الطبيب الشاب المتوفي بعد صراع مع مرض سرطان الدم، في مشهد مهيب حضره المئات من أهل القرية والقرى المجاورة، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.