اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 أغسطس 2022 05:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 8 رحلات طيران بينها 5 من التشيك

الإثنين، 29 أغسطس 2022 05:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 8 رحلات طيران بينها 5 من التشيك مطار مرسي علم -ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الاثنين 8 رحلات طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 121 رحلة يستقبلها المطار على مدار الأسبوع، بداية من أول أمس السبت وحتى الجمعة المقبلة، أغلبها أوروبية، حيث تحتل السياحة التشيكية أكثر وصول خلال الأسبوع يليها الرحلات الإيطالية.

 

وكشفت جداول رحلات الطيران المقرر وصولها اليوم 5 رحلات من التشيك ورحلتين من إيطاليا، ورحلة داخلية، حيث يتم تسهيل لإجراءات لهم ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم.

 

وتبين من جداول الرحلات الأسبوعية أن من بين الرحلات الوافدة خلال الأسبوع 3 رحلات من بلجيكا و4 من هولندا و25 رحلة من إيطاليا و17 من ألمانيا، و36 رحلة من التشيك، 21 رحلة من بولندا و3 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج، و4 رحلات من سلوفاكيا ورحلة من النمسا وأخرى من المجر.


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

مطار مرسي علم



الموضوعات المتعلقة

اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 16 رحلة طيران بينهم 6 من إيطاليا

الأحد، 28 أغسطس 2022 09:43 ص

بداية من غد.. مطار مرسى علم الدولي يستقبل 121 رحلة دولية أسبوعية

الجمعة، 26 أغسطس 2022 01:19 م

مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 12 رحلة طيران سياحية

الجمعة، 26 أغسطس 2022 10:48 ص

الألمان الأكثر وصولا للغردقة.. الإيطاليون يتخطون البولنديين بمنتجعات الجنوب.. 90 رحلة تصل عاصمة السياحة العربية يوميا.. مطار مرسي علم يستقبل 18 ألف سائح أسبوعيا.. وتوقعات بكثافة الرحلات الروسية بداية أكتوبر

الخميس، 25 أغسطس 2022 07:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة