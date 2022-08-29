مطار لشبونة يلغى 60 رحلة جوية بعد احتجاجات عمالية

كتبت: هناء أبو العز

ألغى مطار لشبونة ما يقرب من 60 رحلة جوية يوم الأحد، بسبب إضراب العمال، مما أدى إلى مزيد من الاضطراب في السفر الصيفي في المطار الرئيسي في البرتغال.

ووفقًا للمتحدث باسم الاتحاد الوطني لعمال الطيران المدني، بيدرو فيجيريدو، شارك 90 % من عمال مطاري لشبونة وبورتو في الإضراب الذي استمر ثلاثة أيام.

ويتوقع الاتحاد، تعليق ما بين 70 و 80 رحلة لشبونة يوم الأحد و 30 إلى 40 في المطار، ولم تكشف عن أي إلغاء للرحلات الجوية في بورتو أو فارو أو فونشال في جزيرة ماديرا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت السلطات في البرتغال تحذيرًا من السفر أثر على المسافرين ، ودعتهم إلى تجنب الطيران، إلى جانب ذلك ، أفيد أيضًا أن المسافرين الذين يخططون للسفر إلى البرتغال قد يتعرضون لتأخيرات كبيرة، بالإضافة إلى إلغاء الرحلات بعد إعلان عمال الطيران من نقابة عمال الطيران المدني البرتغال جنبًا إلى جنب مع نقابة موظفي الطيران التجاري، إضراب صناعي لمدة من 19 أغسطس حتى 21 أغسطس.

وأضاف اتحاد الطيران البرتغالي أيضًا أنه سيكون من الحكمة تجنب الطيران إلى هذا البلد في التواريخ المذكورة أعلاه.

وأشارت النقابات إلى أنه فقط من خلال القيام بهذا الإضراب يمكننا تحقيق ما كانت تفتقده الشركة لفترة طويلة: الاستقرار الاجتماعي ، واحترام حقوق العمال ، وبشكل أساسي ، حقوق الناس.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن عمال الطيران المدني في البرتغال أنهم سيضربون لمدة ثلاثة أيام هذا الشهر مع التأكيد على أن المجموعة التي تشغل المطار فشلت في تلبية المتطلبات.

وطالب عمال الطيران المدني السلطات بزيادة أجورهم وتوفير ظروف عمل أفضل.