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مصرع شخص فى حادث تصادم ميكروباص وملاكي بمركز النوبارية في البحيرة

الإثنين، 29 أغسطس 2022 12:46 م
مصرع شخص فى حادث تصادم ميكروباص وملاكي بمركز النوبارية في البحيرة حادث - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى شخص مصرعه، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكي وميكروباص في مركز النوبارية بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة .

وبالفحص، تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز النوبارية .

 وأسفر الحادث عن مصرع "ص ا. ح" 55 عاما، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.
 


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