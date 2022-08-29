اليوم السابع
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مرصد الأزهر يحذر من ظاهرة البلوجرز: يلهثون وراء جمع المال ويدعون للكسل

الإثنين، 29 أغسطس 2022 01:52 م
مرصد الأزهر يحذر من ظاهرة البلوجرز: يلهثون وراء جمع المال ويدعون للكسل مرصد الازهر
كتب ـ لؤى على

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أصدرت وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، تقريراً حول ظاهرة " البلوجرز" حذرت فيه من السلبيات الخطيرة على المجتمع من انتشار هذا الأمر، وجاءت أبرز رسائل وتحذيرات المرصد في تلك النقاط:
 
- تبارى الشباب في تقديم المحتوى الأكثر إثارة لجمع المزيد من المتابعين والإعجابات.  
 
- تطور الأمر ليشارك البعض منهم في حملات دعائية أقل ما توصف به أنها عمليات احتيال مُقنَّعة.
 
- بعض الحسابات لبعض المقرصنين أو بائعي المنتجات الممنوعة أو غيرها من التجارات المحظورة يتسللون بين هؤلاء.
 
- لا يحمل المدونون أصحاب تلك الحملات همًّا سوى جمع الأموال من الحسابات التي تطلب منهم المشاركة في الحملة.
 
- تنظيمات متطرفة تسعى لاستغلال المدونين لدفعهم لنشر إما دعاية تخصهم أو استمالة الشباب نحو المشاركة في منصات أخرى.
 
- تعمل بعض المجموعات على اختراق الحسابات وتنفيذ عمليات احتيال.
 
- الاستعداد لتقديم أي محتوى مهما كان سعيًا وراء المكاسب المالية السريعة.
 
- يشاركون تفاصيل "حياتهم ويُصورون لمتابعيهم أنهم في بهجة وترف من خلال تصوير الحفلات والخروج والسفر.
 
- توحي بأن الحياة لا عمل فيها ولا كد ولا تعب وهي دعوة صريحة للتكاسل والاتكال على مثل هذا المحتوى لتحقيق الثروة السريعة.
 
- تصدير صورة البذخ ورغد العيش تشعل رغبة الشباب فى تحقيق مكاسب مادية وهنا ينجرف الشباب نحو براثن الشيطان.
 
- تعج هذه المنصات بالكثير من الفيديوهات التي لا تلائم الصغار من حيث المحتوى غير الأخلاقي أو العنيف أو غيرهما.
 
- التشويه النفسي في صورة استغلال الأطفال في صناعة محتوى أكثر إثارة لجمع الإعجابات والمشاركات والتعليقات وبالتالي الأموال.
 
- إذا استمر الحال على ما هو عليه من غياب الرقابة على المحتوى سنرى نماذج تسعى لتحقيق الربح السريع دون النظر لقانونية ما يفعلون أو شرعيته.
 
- أَوَ ليس خداع الآخرين لشراء منتج غير مضمون يُعد شكلًا من أشكال الغش الذي نهانا عنه رسولنا الكريم "صلى الله عليه وسلم؟.
 
- لا بد لنا من وقفة مع هؤلاء المدونين وغيرهم من الناشطين عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

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