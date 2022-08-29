محافظ دمياط تبحث الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

دمياط - فريق المحافظات

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم اجتماعًا مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و العميد خالد جمال الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات حياة الشرب والصرف الصحي المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

واطلعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خلال الاجتماع على آخر التطورات بعدد من المشروعات الخاصة بذلك القطاع ببعض القرى، فضلا عن مناقشة خطة مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بعزبة "أبو عدوى" التابعة لقرية أم الرزق، كما استعرضت خلال الاجتماع أيضا المسارات الخاصة بهذا المشروع للانتهاء من كافة الأعمال طبقاً للجدول الزمنى المحدد.

ومن جانبها أكدت محافظ دمياط، على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات لازالة كافة المعوقات التى قد تبطئ معدلات التنفيذ، لافتة إلي ضرورة تحقيق الإسراع بالخطوات التنفيذية و تغطية القرى وتعزيزها بتلك الخدمة حتى يتسنى استكمال العمل بجميع شبكات المرافق ورصف الطرق، موضحة أن مشروعات حياة كريمة تخدم تحقيق رؤية المشروع القومى العملاق الذى أطلقه السيد رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري.