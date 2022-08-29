محافظ الدقهلية يحيل 94 محضر مخالفات في مجال المخابز والأسواق للنيابة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفى هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والمحلات والاسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية اسفرت عن تحرير 94 محضرا بعدد من مراكز ومدن المحافظة..وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابة التموينية التى تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة...ووجه "مختار" باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التى تم تنفيذها شملت المرور على المخابز والاسواق بمراكز ومدن المطرية وطلخا والمنصورة والمنزلة وبلقاس والجمالية وميت غمر وان المحاضر التى تم تحريرها عباره عن 5 محاضر نقص وزن و3 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية و1محضر عدم نظافة أدوات العجين و9 محاضر تصرف فى دقيق والكميه المضبوطة 37 شيكارة و1محضر تجميع دقيق والكميه المضبوطة 3 شكائر و1محضر بيع بأزيد من السعر و1محضر مبيعات وهمية و1محضر إدارة مخبز بدون ترخيص و23 محضر عدم اعلان عن الاسعار و9 محاضر عدم حمل شهادة صحية و10محاضر عدم اعلان عن المقررات التموينية و18 محضر غلق المحل التموينى فى مواعيد العمل الرسمية و1 محضر بيع بأزيد من السعر (انابيب غاز) و4 محاضر بيع بأزيد من السعر (سجائر) و1 محضر تصرف فى سلع مدعمة و1محضر سلع مجهولة المصدر و2 محضر سلع بدون فواتير و3 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، وقال انه تم التحفظ على230 علبة سجائر و480 إسطوانة غاز كبيرة و5 طن أذرة صفراء و1.5 طن فول صويا و400شيكارة خام بلاستيك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

فى سياق آخر اكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار اعمال الحملات المكثفة من خلال لجنة الإعلانات بالمحافظة لإزالة الاعلانات المخالفة والغير مرخصة والعشوائية بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

هذا وقد اوضح تقرير لجنة الاعلانات أنه تم تنفيذ ازالة عدد من الاعلانات المخالفة وغير المرخصة بشارع قناة السويس وشارع الإمام محمد عبده وأمام موقف التأمين الصحى بمنطقة جديله وبشارع الجمهورية بنطاق حى شرق المنصورة وتم التحفظ عليها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وفقا لاشتراطات لائحة الاعلانات المقررة.. وقد شارك فى الحمله، رشا أحمد مدير اداره الإعلانات بالمحافظة ومسئولى ادارة الإعلانات بديوان عام المحافظة وريهام الحلو نائب رئيس حى شرق المنصورة ومسئولى الاعلانات بحى شرق.