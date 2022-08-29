محافظ الدقهلية يحيل 108 من العاملين المتغيبين والمخالفين إلى التحقيق

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إحالة 108 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب، المتغيبين والمنقطعين وتاركي العمل بدون اذن للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور الميدانى المفاجئ بنطاق مركزي المنزلة وأجا.

جاء قرار محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وتم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية بإشراف اللواء حازم عزت، وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

هذا وقد أوضح التقرير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 99 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية شملت مستشفي المنزلة العام والمركز الحضري بالمنزلة والوحدات الصحية بالفروسات والجديدة والعمرة ومصر الجديدة وعرب زيدان بمركز المنزلة والوحدة الصحية بنوسا البحر والديرس وكفر الشراقوة وجراح ومنية سمنود بمركز أجا، وعدد 9 من العاملين بمراكز شباب اتحاد المنزلة بمركز المنزلة ومركز شباب منية سمنود بمركز أجا.

ووجه محافظ الدقهلية لوكلاء الوزارات مديري مديريات الصحة والشباب والرياضة لسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرورالمشار اليه.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالتصدى لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير إحتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في هذا الشأن وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.