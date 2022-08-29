محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات ويعلن استمرار سحب كراسات الشروط لحجز الوحدات

أسيوط-هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب، والذي يتكون من 272 وحدة صناعية، ومنطقة إدارية تجارية، ومنطقة خدمية تم اقامتها على مساحة 71.4 فدان وبتكلفة استثمارية تبلغ أكثر من 900 مليون جنيه ويأتي إنشائها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،والحكومة لتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 .

رافق المحافظ خلال الجولة ايهاب عبدالحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ، والمهندس مدحت محمد حسن مدير عام الاستثمار بالمحافظة ، وإسماعيل أبو الليل مدير فرع هيئة التنمية الصناعية بالمحافظة وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب ومهندسي الشركات المنفذة.

وتفقد المحافظ ومرافقوه خلال الجولة بعض الهناجر، والوحدات الصناعية التي تم تنفيذها بالمجمع، ومتابعة كافة المرافق وتفقد المعرض والمبنى الإداري والمسجد، واستمعوا إلى شرح من مسئول هيئة التنمية الصناعية بالمحافظة للأعمال التي تم تنفيذها، وشروط طرح الوحدات وتكلفتها كما تفقدوا بعض أعمال المرافق والبنية التحتية التي تم تنفيذها بالمجمع من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء.

وأكد محافظ أسيوط، أن الوحدات التي تم طرحها بالمجمع سوف تساهم في توفير فرص عمل للشباب واستيعاب العديد من الأيدي العاملة خاصة من الحرفيين ، وأصحاب الصناعات الصغيرة ،مشيدًا بجهود القيادة السياسية لتعزيز التنمية الصناعية والاستثمار في هذا القطاع مشيرًا إلى أن المشروع يتكون من وحدات صناعية تشمل أنشطة الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية البسيطة، بالإضافة إلى المناطق الخدمية والتجارية والإدارية كما أوضح ان المجمع تبلغ استثماراته أكثر من 900 مليون جنيه ،ويشتمل المجمع على 272 وحدة صناعية كاملة المرافق بمساحات تتراوح بين 450 م2 و 540 م2 وتشمل أنشطة غذائية وهندسية وكيماوية ودوائية وجلود كما يتاح للمستثمر الواحد الحصول على أكثر من وحدة وحتى 8 وحدات على أن تتاح الوحدات أمام الشباب بأسعار ملائمة ليتمكن الشاب من عمل مشروعه الخاص به وتحقيق حلمه.

وأوضح محافظ أسيوط، إنه تم فتح باب سحب كراسات الشروط للمستثمرين الراغبين في حجز الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب بنظام الإيجار أو التمليك ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة لتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة ، وبدعم ورعاية اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، لافتًا إلى أن فكرة الوحدات الصناعية الجاهزة بالتراخيص تهدف إلى توفير الجهد والعناء لخدمة المستثمر حيث يتم تسليمه الوحدة الصناعية كاملة الانشاءات وتتمتع بكافة المرافق من مياه وكهرباء صرف وشبكات طرق واتصالات ويشتمل المجمع الصناعي على وحدات إطفاء مركزية ومعرض لتسويق منتجات المستثمرين داخل المجمع، فضلا عن مباني إدارية وخدمية ووحدة صحية وبنك ومسجد ومطاعم وكافيتريات فضلا عن مساعدة المستثمر فى استخراج المستندات واستصدار كافة التراخيص الصناعية اللازمة.

ودعا المحافظ الشباب ورواد الأعمال بإستثمار الفرصة للبدء في إقامة المشروع الصناعي الخاص بهم لاسيما وأن كافة أجهزة الدولة تساندهم منذ الحصول على الوحدة وتستمر المساندة والدعم الفني حتى بعد بدء التشغيل، مؤكدًا أن هذه المجمعات الصناعية تأتي على رأس أولويات الدولة ويلقى دعماً غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهاته المباشرة بضرورة التوسع في إنشائها وخاصة لأهل الصعيد لدفع عجلة التنمية الصناعية وتشغيل الشباب.

ووجه اللواء عصام سعد كل من مدير جهاز تنمية المشروعات ومدير إدارة الاستثمار ومدير فرع هيئة التنمية الصناعية بأسيوط بتقديم أوجه الدعم اللازمة للمتقدمين وتسهيل عملية حصولهم على كراسة الشروط الموجودة بمقر الهيئة بالديوان العام كما يمكن طلب الكراسة إلكترونياً من خلال موقع الخريطة الاستثمارية موجها بإتاحة كافة تفاصيل الوحدات الصناعية المطروحة والمعلومات اللازمة على البوابة الإلكترونية للهيئة.

وأضاف مدير فرع التنمية الصناعية بأسيوط إنه تم طرح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار، مضيفا أنه بالنسبة لأسعار الوحدات بنظام التملك فقد تم طرح الوحدات بأسعار ملائمة وبالتكلفة الفعلية للمرافق كما أن نظام الإيجار تم تحديده بتيسيرات كبيرة حتى 10 سنوات قابلة للتجديد، كما تم تأجيل تحصيل ايجار الوحدات من المستثمرين لما بعد الـ9 أشهر الأولى من استلام الوحدة كما يتاح للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة لاستيعاب نشاطه الصناعي بدون حد أقصى في نفس القطاع ويمكن للمستثمر الحصول على تمويل منخفض الفائدة (5% متناقصة) وبتسهيلات قد تصل إلى 100% من قيمة الوحدة فضلا عن دعم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يقدم خدمات كبيرة في دعم المستثمر الصغير بتقديم تسهيلات تمويلية لتوفير الماكينات وخطوط الانتاج والخامات بالإضافة الى خدمات تسويقية للترويج لمنتجه.

جدير بالذكر أن هيئة التنمية الصناعية حددت طريقة التقديم ببطاقة الرقم القومي (للأنشطة الجديدة صاحب المنشأة الفردية/الممثل القانونى الأصلى للشركة) وبدأ سحب الكراسات ابتداءًا من الثلاثاء 23 أغسطس ويتم التقدم بالطلبات في خلال 15 يوم الأولى من كل شهر على أن يتم التجديد لفترات السحب والتقديم دورياً حتى نفاذ الوحدات بالمجمعات الصناعية المطروحة ، على أن يتم سحب الكراسات والتقدم من خلال كلاً من المقر الرئيسي للهيئة وفروعها وكذلك فروع الجهاز التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتطلب كراسة الشروط والمواصفات نظير مبلغ من 300 إلى 500 جنيه يضاف اليها ضريبة القيمة المضافة ، وذلك على حساب هيئة التنمية الصناعية ببنك الإسكندرية (حساب رقم/ 14400133004127) وقيمة 1% مصاريف التحصيل الإلكتروني في حال طلب الكراسة إلكترونياً من خلال موقع الخريطة الاستثمارية.