مجلس كلية الآثار بجامعة الأقصر يناقش استعدادات وتجهيزات العام الجامعي الجديد

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اجتماع مجلس كلية الآثار في جلسته رقم 65، بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة سير العملية التعليمية والبحثية، وذلك في إطار حرص رئيس الجامعة على حضور مجالس الكليات ومتابعة أعمالها عن قرب والحوار الدائم مع قيادات الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

وناقش المجلس استعدادات الكلية للعام الجديد 2022-2023، والانتهاء من وضع الجداول الدراسية للفصل الدراسي الأول، والخطة الخمسية للكلية وتفعيل البرامج المشتركة مع كلية الحاسبات والمعلومات، وتخصيص ميزانية العام الجديد الخاصة بـإجراء الحفائر في المواقع الأثرية وكذلك الرحلات العلمية لطلاب الكلية، ومتابعة إنشاء مركز التغيرات المناخية بالكلية، وإنشاء متحف للمجسمات الأثرية المقلدة بالكلية لتدريب الطلاب، كما بحث المجلس إعادة تأهيل مبنى الكلية وإنشاء قاعات ومعارض ومعامل جديدة، ومتابعة إنشاء مركز علوم المصريات على مساحة 8 آلاف متر بمنطقة القرنة غرب الأقصر.

كما بحث المجلس مشاركة الكلية في الفعاليات الأثرية المختلفة الفترة المقبلة، مثل المشاركة في احتفالية مرور 200 عام على نشأة علم المصريات بالتعاون مع متحف الأقصر، وتنظيم الكلية احتفالية بمناسبة مرور مئة عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

فيما أجرى الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة آخر المستجدات بالمنشآت الجامعية بطيبة في إطار استعدادات الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وبالتزامن مع استقبال طلبات تسكين الطلاب للعام الجامعي الجديد، وشملت جولة رئيس الجامعة، تفقد مبانى المدن الجامعية المخصصة لسكن الطلبة والطالبات، ومكتبة المدينة الجامعية، واستراحة أعضاء هيئة التدريس ودار الضيافة بالجامعة، كما تابع رئيس الجامعة نسب الإنجاز بإنشاءات كلية العلوم، موجهًا بسرعة رصف المنطقة المحيطة بحرم المبنى وإزالة مخلفات أعمال الإنشاء لجاهزية الكلية.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للشركات الوطنية المشاركة في تنفيذ مشروعات الجامعة، لسرعة معدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية والتي تسير وفقاً للجداول الزمنية المحددة، فضلًا عن جودة التنفيذ والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقا للمواصفات المعتمدة.