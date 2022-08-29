لو مش قادر على إنقاص الوزن على الرغم من ممارسة الرياضة.. قد يكون هذا هو السبب

كتبت إيناس البنا

إنقاص الوزن يتطلب الكثير من التفاني والوقت والصبر، فهناك أوقات لا تستطيع فيها تحقيق أهدافك المرجوة على الرغم من بذل قصارى جهدك.

وفقًا للممارسين الصحيين حسب موقع "healthline"، فإن بعض الاختلالات بين ممارسه الرياضه والنظام الغذائي يمكن أن يكون السبب الرئيسي وراء عدم فقدان الوزن.

أسباب عدم فقدان الوزن بسهولة

عدم تتبع الطعام بشكل صحيح

من المهم جدًا أن تكون على دراية بما تأكله وحجم الحصة وكمية الطعام التي تتناولها حتى تساعد في إنقاص الوزن المطلوب، ينصح خبراء التغذية باستخدام يوميات الطعام لتسجيل ما تأكله لحساب عددهاسعرات حراريه.

نقص البروتين

يعتبر البروتين من بين أهم العناصر الغذائية إذا كنت ترغب في ذلك فقدان الوزن باستمرار، يوصي خبراء التغذية بتناول البروتين بنسبة 25-30 % من السعرات الحرارية لتعزيز عملية التمثيل الغذائي، كما أن تناول البروتين الكافي في النظام الغذائي يقلل بشكل كبير من الرغبة الشديدة في تناول الطعام والرغبة في تناول الوجبات الخفيفة في الأوقات الغريبة.

تناول الكثير من السعرات الحرارية

ممارسة الرياضة لا يعني أنه يجب ألا يكون هناك مراقبة أكثر للسعرات الحرارية، فقد لا تفقد وزنك بسبب استهلاك سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه جسمك، لذلك ، تتبع السعرات الحرارية باستخدام آلة حاسبة وعدادات يمكن أن تساعدك على الحد من المدخول وزيادة العناصر الغذائية وفقًا لذلك.

تمرينك غير متوازن

مجرد ممارسة تمارين الكارديو لن تساعدك على فقدان الوزن المطلوب، من المهم جدًا إشراك الجسم كله في إنقاص بعض الوزن، يمكن أن تساعد تمارين المقاومة مثل رفع الأثقال في الحفاظ على كتلة العضلات التي غالبًا ما تحترق جنبًا إلى جنب مع دهون الجسم، وبالمثل ، إذا كنت لا تمارس تمارين القلب بشكل كافٍ ، فلن تتمكن الدهون في الجسم من النزول.

تستهلك الكثير من السكر

يمكن أن تكون المشروبات السكرية سببًا لعدم القدرة على إنقاص الوزن، لا يقوم دماغك بتعويض السعرات الحرارية الموجودة فيها فقط بجعلك تأكل كميات أقل من الأطعمة الأخرى، أي طعام أو شراب محمل بالسكر سيكون مشكلة.

الأرق

النوم الجيد ليلاً ضروري لصحة الجسم بشكل عام، لا يمكنك إنقاص الوزن حتى تتماشى صحتك الجسدية والعقلية. إذا لم تكمل 8-9 ساعات من النوم ، فلا بد أن يكون وزنك عالقًا عند مستوى واحد.