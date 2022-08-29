لدغه ثعبان.. فريق طبى بمستشفى إيتاى البارود ينقذ شابا من الموت

نجح الفريق الطبى بمستشفى إيتاى البارود المركزى بالبحيرة من انقاذ مصاب بلدغة ثعبان من الموت المحقق، حيث قَدِمَ إلى طوارئ المستشفى شابٌ فى السابعة والعشرين من عمره، يعانى من ادعاء لدغة ثعبان، واضطراب شديد بدرجة الوعى.

وقال الدكتور رضا بكر مدير مستشفى ايتاى البارود انه التعامل على الفور مع الحالة المصابة من قِبل أخصائى العناية الدكتور عبد الله وقيعوالدكتورة رباب بركات رئيس قسم السموم واعطائه المصل المضاد ، مشيرا إلى إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وتم حجز الحالة بقسم السموم على جهاز التنفس الصناعى واعطاء المريض 40جرعة مصل ثعبان حتى عادت حالته إلى وضعها المستقر .

من جانبه أشاد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بجهود ونجاح الفريق الطبى المشارك على سرعة الاستجابه الفورية وانقاذ حياة الشاب، مؤكدًا أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى الحالات الحرجة والطارئة .

وأكد وكيل وزارة الصحة على تدريب الفرق الطبية بالمستشفيات على بروتوكول التعامل مع حالات لدغ الثعبان لرفع كفاءتها تأهبًا لوقوع أى إصابات ، مشيرا إلى توافر كافة الأمصال واللقاحات الوقائية "لدغ العقرب – الثعبان – عقر الحيوان" وتوزيعها على أماكن تلقى الخدمة الصحية .

فيما أكد الدكتور حموده الجزار وكيل مديرية الصحة على التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لأهالى البحيره وتذليل كافة العقبات أمام الحالات الحرجة و الطارئة لتقديم خدمة طبية جيدة بمستشفيات البحيره، مشيرا إلى تدريب كافة الفئات الطبية على التعامل مع الحالات الطارئة ومنها حالات لدغ الثعبان .