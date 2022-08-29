فيديو يوثق مطاردة 6 ساعات لمسلح حاول اقتحام مكتب FBI فى أوهايو

كتبت ريهام عبد الله

التقطت إحدى الكاميرات، فيديو لمطاردة شرطة ولاية أوهايو الأمريكية، لرجل حاول اقتحام مكتب التحقيقات الفيدرالى FBI، الأمر تحول إلى مطاردة مع الشرطة استمرت لأكثر من 6 ساعات وانتهى المطاف بإطلاق الشرطة النار على المشتبه به، وهو ريكى شيفر، البالغ من العمر 42 عامًا، وقتله.

وأكد موقع "سى إن إن" عربية، أن "شيفر" كان أحد المحاربين القدامى فى البحرية، وكان يُعتقد أيضًا أنه موجود على منصة التواصل الاجتماعى التى بدأها الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، حيث نشر سابقًا مهددًا بأنه سيقوم بهذا الهجوم.



مطاردة الشرطة الأمريكية لمهاجم مكتب التحقيقات الفيدرالية



مواجهة الشرطة مع ريكى شيفر

وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، قالت إن الرجل المسلح الذى اقتحم مقر مكتب التحقيقات الفيدرالى كان من أنصار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب الغاضبين من الغارة الأخيرة فى مارالاجو، ‏ووثق الرجل هجومه على مكتب الـ ‏FBI‏ عبر منصة تروث سوشيال، ووفقا للتقرير ربما كان الرجل حاضرًا أيضًا فى أعمال الشغب التى وقعت فى 6 يناير فى مبنى الكابيتول ‏الأمريكى.

وعندما نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالى مذكرة تفتيش على ممتلكات ترامب فى فلوريدا، بحثًا ‏عن وثائق سرية للبيت الأبيض، قال ترامب لمؤيديه إن منزله كان تحت الحصار والمداهمات ‏والاحتلال، مما دفع بعض مؤيدى ترامب المتطرفين للتحدث على الإنترنت عن الحرب الأهلية.‏



مصفحة تنضم لقوات الشرطة فى مواجهة ريكى شيفر

بعد ثلاثة أيام، هاجم ريكى شيفر، 42 عامًا، مقر مكتب التحقيقات الفيدرالى فى سينسيناتى ببندقية من ‏طراز ‏AR-15‎‏ ومسدس، وبعد أن باءت محاولته اقتحام المبنى بالفشل، فر إلى منطقة ريفية، حيث ‏أطلقت الشرطة النار عليه وقتلته خلال مواجهة مسلحة.



الشرطة الأمريكية تقتل ريكى شيفر