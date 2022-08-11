شرطة أوهايو: مطاردة مسلح بعد محاولة اقتحامه مكتب التحقيقات الفيدرالية

أحمد عرفة

أكدت شرطة ولاية أوهايو، أن عناصر الشرطة تواصل مطاردة المسلح الذي حاول اقتحام مكتب التحقيقات الفيدرالية في مدينة سنسيناتي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت الشرطة الأمريكية عن تبادل لإطلاق النار بين عناصر من الشرطة ومسلح قرب مكتب التحقيقات الفيدرالى فى ولاية أوهايو الأمريكية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

يذكرأن، قالت قناة ABC News إن وكالات إنفاذ القانون الأمريكية تراقب عن كثب التهديدات الإلكترونية والخطاب الذى ظهر فى أعقاب مداهمة "إف بى أى" لمسكن ترامب فى مارالاجو بولاية فلوريدا هذا الأسبوع.