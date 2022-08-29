فوضى أمنية واحتجاجات بالعراق.. متظاهرون يقتحمون القصر الجمهورى.. انفوجراف

كتب: أحمد جمعة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بالعراق حظر التجوال الشامل في جميع المحافظات، وقالت القيادة - في بيان صحفي إنها "تعلن حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين الى إشعار آخر".

ونستعرض في النقاط الآتية تطورات المشهد الحالي في العراق:

1. شهدت العاصمة العراقية بغداد تظاهرات حاشدة بسبب الوضع السياسي

2. مقتدى الصدر يعلن اعتزاله العمل السياسي نهائيا بسبب خلافات حول تشكيل الحكومة

3. متظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء ويدخلون القصر الجمهوري في بغداد

4. القوات العراقية تناشد المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية

5. العراق يعلن حظر التجوال الشامل في شوارع بغداد

6. رئيس وزراء العراق يناشد التدخل الصدر لدعوة المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات

7. المتظاهرون يستجمون في حمام السباحة ويستولون على بدلة الرئيس العراق

8. القوات الأمنية تدعو للالتزام بحظر التجوال وتحذر من الشائعات

9. المتظاهرون يقتحمون مبنى محافظة ذي قار

10. وزارة التعليم تقرر تأجيل امتحانات الدور الثاني بسبب الوضع الأمني