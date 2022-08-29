وقال جروسي ـ في تغريدة له أوردتها قناة ( فرانس 24) الإخبارية ـ إن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتت في طريقها إلى زابوريجيا، مضيفا أن علينا حماية أمن أوكرانيا وأمن أكبر محطة في أوروبا.

في سياق متصل، أعلن رئيس إدارة منطقة زابوروجيا يفغيني باليتسكي أن هناك كارثة محتملة في محطة زابوروجيا الذرية نتيجة القصف الأوكراني قد تكون مماثلة من حيث عواقبها لكارثتي تشيرنوبل وفوكوشيما.

وقال باليتسكي -في تصريحات له، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الاثنين، إنه " في حالة التسرب الإشعاعي ستكون العواقب كارثية ليس فقط بالنسبة لمنطقة زابوروجيا، وستكون هذه كارثة مشابهة لكارثتين وقعتا في محطتي تشيرنوبل وفوكوشيما".

وحذر من أن حدوث عطل في محطة زابوروجيا الذرية قد يصبح كارثة حقيقية بالنسبة لأوروبا كلها، مضيفا "كارثة تشيرنوبل أثرت على عشرات البلدان، أما محطة زابوروجيا الذرية فهي أكبر محطة في أوروبا وعلى الجميع فهم ذلك".

وأعرب عن اعتقاده بأن التسرب الإشعاعي قد يضر ليس قناة القرم بل والبحر الأسود، مضيفا: "يعني ذلك أنه سيصل للعديد من بلدان العالم".