فاكسيرا: لقاحات الإنفلونزا متوفرة بسعر 190 جنيها للجرعة

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور مصطفى محمدى رئيس مركز التطعيمات القومى ب فاكسيرا ، إن التطعيمات هى خط الدفاع الأول فى مواجهة الأمراض المعدية، وتابع: هي السبيل لكسر حلقة مهمة فى سلسلة انتقال العدوى وقطع الطريق لاستمرار المرض وبقاء انتشاره .

وأضاف الدكتور مصطفى محمدى: يتوفر الآن لقاح الإنفلونزا الموسمية الجديد في المركز الرئيسي وجميع مراكز تطعيمات فاكسيرا، وتابع: النوع المتوفر حاليا هو اللقاح الرباعي وسعر الجرعة 190 جنيها، وخدمة التطعيم 10 جنيهات.

وتابع: يعطي لقاح الإنفلونزا الموسمية بداية من عمر 6 شهور، ولمن هم أول مره لهم تلقي اللقاح، وعمرهم بين 6 شهور إلي 9 سنوات جرعتين بينهم شهر، مضيفا: ولمن هم 9 سنوات فما فوقها جرعه واحدة ولجميع الأعمار الجرعة ثابتة وهي ٢/١ مل ( الجرعة كاملة ) أيا كان السن أو عدد الجرعات و لا يوجد تقسيم للجرعة.