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فاكسيرا: لقاحات الإنفلونزا متوفرة بسعر 190 جنيها للجرعة

الإثنين، 29 أغسطس 2022 01:54 م
فاكسيرا: لقاحات الإنفلونزا متوفرة بسعر 190 جنيها للجرعة وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور مصطفى محمدى رئيس مركز التطعيمات القومى بفاكسيرا، إن التطعيمات هى خط الدفاع الأول فى مواجهة الأمراض المعدية، وتابع: هي السبيل لكسر حلقة مهمة فى سلسلة انتقال العدوى وقطع الطريق لاستمرار المرض وبقاء انتشاره .
 
وأضاف الدكتور مصطفى محمدى: يتوفر الآن لقاح الإنفلونزا الموسمية الجديد في المركز الرئيسي وجميع مراكز تطعيمات فاكسيرا، وتابع: النوع المتوفر حاليا هو اللقاح الرباعي وسعر الجرعة 190 جنيها، وخدمة التطعيم 10 جنيهات.
 
وتابع: يعطي لقاح الإنفلونزا الموسمية بداية من عمر 6 شهور، ولمن هم أول مره لهم تلقي اللقاح، وعمرهم بين 6 شهور إلي 9 سنوات جرعتين بينهم شهر، مضيفا: ولمن هم 9 سنوات فما فوقها جرعه واحدة ولجميع الأعمار الجرعة ثابتة وهي ٢/١ مل ( الجرعة كاملة ) أيا كان السن أو عدد الجرعات و لا يوجد تقسيم للجرعة.
 

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