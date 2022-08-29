طلقة بالخطأ من سلاح الابن قتلت الأب الخفير في مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عامل، لاتهامه بالتسبب في مصرع والده بمدينة 6 أكتوبر، بعد أن خرجت طلقة من سلاح ناري بحوزته بالخطأ، أصابت والده وتسببت في مصرعه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد مصرع خفير خصوصي نتيجة إصابته بطلق ناري في مدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه كان بصحبة ابنه "عامل"، خلال حراستهما إحدى المنشآت، وخلال عبث الابن بسلاح ناري كان بحوزته، خرجت طلقة أصابت والده، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.