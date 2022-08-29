طالبة دمياط الفائزة بمسابقة الجمهورية: "التعليم الفنى أعاد اكتشاف قدراتى"

دمياط - فريق المحافظات

تمكنت الطالبة هاجر حرب من تحقيق المركز التاسع على مستوى الجمهورية بالتعليم الفني، وشاركت أيضا في مسابقة أقامتها وزارة السياحة لتحقق المركز الأول بها أيضا، في أقل من شهر تتصدر طالبة دمياط منصات التتويج.

طالبة مدرسة دمياط الفندقية، كانت سببا في تكريم المدرسة بعد تحقيقها المراكز الأولى بمسابقات الدولة، أيضا كانت سببا في اهتمام الكثير من أقرانها بالتعليم الفني لاسيما مدارس التعليم الفندقية.

التقي موقع "اليوم السابع" أسرة طالبة دمياط، والتي حققت مركزين متقدمين في اقل من 30 يوما.

"التعليم الفني أعاد اكتشاف قدراتي، وأسعي إلي تحقيق المزيد من النجاح به" بدأت طالبة دمياط حديثها لنا بهذه العبارة، لافتة إلي أنها فضلت الالتحاق بالتعليم الفني وتحديدا الفندقي نظرا لما تكسبه تلك المدارس من مهارات الطلبة.

عادت للحديث مجددا قائلة: " عند سماعي نتيجة الثانوية الفنية، علمت انني ضمن أوائل الجمهورية، ولكني لم اتمكن من الاحتفال بالطريقة المناسبة، كان لدي مسابقة أخري وكان علي تحقيق مركز متقدم بها".

وأضافت صاحبة المركز التاسع على مستوى الجمهورية بالتعليم الفني قائلة: " عندما حقت المركز الاول بمسابقة top shif، كان تكريم من نوع خاص" واستكملت قائلة: " بعد تحقيق المركز التاسع لأوائل الجمهورية في التعليم الفني كانت مشاركتي في المسابقة صعبه جدا، الكل كان ينتظر الفوز بها والحمد لله حققت ما أريد".

"اسرتي كانت الداعم الأكبر لي، لم اجد اعتراض من اي منهم على اختياراتي، اتاحوا الفرصة أمامي لتحقيق ما أريد، بكل تأكيد هم أصحاب الفضل علي" بتلك العبارة أنهت طالبة دمياط حديثها لنا لتوجه رسالتها قائلة: " عليكم جميعا البحث عن أهدافكم، والعمل على تحقيقها، الآن أنا أستعد لإطلاق مشروعي الخاص، وأسعي إلي تعليم الجميع كل ما تعلمته" .



الطالبة هاجر حرب



الطالبة واسرتها