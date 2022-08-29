ضبط 10 أطنان مواد غذائية فاسدة بالغربية

تمكنت حملة للهيئة القومية لسلامة الأغذية بالغربية من ضبط 10 اطنان مواد غذائية فاسدة خلال حملة مكبرة بمدينة طنطا.

كانت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الأغذية بالغربية قد وجهت بتكثيف الحملات على اماكن تصنيع وتداول الأغذية لإحكام الرقابة عليها .

وتم ضبط 1.5 طن لحوم مفروم وبرجر وسجق غير صالح للاستهلاك الآدمي، 2 طن جبنة بيضاء ورومي يوجد بهم أعفان وبكتريا ضارة للمستهلك.

وضبط 3 أطنان عسل أبيض وتم سحب عينات وتبين انه عسل مغشوش وعبارة عن جلوكوز صناعي محول وليس عسل طبيعي كما تم ضبط طن عسل اسمر وتم سحب عينات وتبين عدم صلاحيته للاستهلاك، وضبط 2 طن ملح وتم سحب عينات وتبين أنه غير صالح للاستهلاك الادمي وضبط نصف طن زيت طعام وتم سحب عينات وتبين انه غير صالح للاستهلاك الادمي، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.