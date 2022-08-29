ضبط شخص مطلوب فى 40 حكما وآخر هارب من 7 ملايين جنيه غرامة

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، بإرشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة)، مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (40) حكم حبس جزئى "استيلاء – شيك"، بإجمالى حبس 87 سنة و6 شهور.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) محكوم عليها فى قضية "تهرب ضريبى" بالحبس لمدة (5) سنوات وغرامات مالية مُستحقة بلغت قيمتها (7٫237٫693 مليون جنيه) وبمواجهة المتهمين بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها أمام اللواء علاء بشندي فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.