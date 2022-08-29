اليوم السابع
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ضبط المتهم بالشروع في قتل سائق لسرقة سيارته بالسويس

الإثنين، 29 أغسطس 2022 12:14 م
ضبط المتهم بالشروع في قتل سائق لسرقة سيارته بالسويس حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس، من (أحد المواطنين "مصاب بجرح قطعى" – مقيم بدائرة القسم)، بأنه أثناء سيره مستقلاً سيارته الملاكى، استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لإحدى المناطق بدائرة القسم، وأثناء سيرهما قام بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته، واستولى على السيارة كرهاً عنه، ولاذ بالفرار.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل).
 
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والسيارة المُبلغ بسرقتها، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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