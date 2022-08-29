سيناتور يحذر من أعمال شغب في الشوارع حال مقاضاة ترامب ‏

حذر السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام من اندلاع أعمال شغب في الشوارع الأمريكية إذا تمت مقاضاة الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب الوثائق التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزله أثناء عملية المداهمة في قت سابق من الشهر
قال جراهام في مقابلة مع فوكس نيوز: "إذا كانت هناك محاكمة لدونالد ترامب لإساءة التعامل مع معلومات سرية ، بعد كارثة كلينتون ... ستكون هناك أعمال شغب في الشوارع".
ومن جانبه شارك ترامب مقطعًا من المقابلة على موقع تروث سوشيال في وقت لاحق من مساء الأحد.
وأعرب جراهام عن قلقه من أن ترامب يُعامل بـ "الكيل بمكيالين" وكرر تحذيره من أعمال الشغب فيما يتعلق بهيئة المحلفين الكبرى الخاصة بجورجيا التي تحقق في محاولات ترامب وحلفائه لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية.
تم استدعاء جراهام نفسه في هذا التحقيق فيما يتعلق بمكالمات هاتفية أجريت مع مسؤولي الانتخابات في جورجيا الذين يسعون لتغيير نتائج الانتخابات في الولاية.
تحدث عضو مجلس الشيوخ يوم الأحد أيضًا عن مزاعم بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد طُلب منه "التراجع" عن التحقيق في جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر بايدن لإبقاء القصص المتعلقة بنجل الرئيس بعيدًا عن العناوين الرئيسية قبل انتخابات 2020.
وقال جراهام: "يعتقد معظم الجمهوريين ، بمن فيهم أنا ، أنه عندما يتعلق الأمر بترامب ، لا يوجد قانون الأمر كله يتعلق بايذائه فقط"، وأضاف: "لم أكن أبدًا قلقًا بشأن القانون والسياسة كما أنا الآن".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة