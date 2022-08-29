سيناتور يحذر من أعمال شغب في الشوارع حال مقاضاة ترامب ‏

نهال أبو السعود

حذر السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام من اندلاع أعمال شغب في الشوارع الأمريكية إذا تمت ‏مقاضاة الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب الوثائق التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في ‏منزله أثناء عملية المداهمة في قت سابق من الشهر

قال جراهام في مقابلة مع فوكس نيوز: "إذا كانت هناك محاكمة لدونالد ترامب لإساءة التعامل مع ‏معلومات سرية ، بعد كارثة كلينتون ... ستكون هناك أعمال شغب في الشوارع".‏

ومن جانبه شارك ترامب مقطعًا من المقابلة على موقع تروث سوشيال في وقت لاحق من مساء ‏الأحد.‏

وأعرب جراهام عن قلقه من أن ترامب يُعامل بـ "الكيل بمكيالين" وكرر تحذيره من أعمال الشغب ‏فيما يتعلق بهيئة المحلفين الكبرى الخاصة بجورجيا التي تحقق في محاولات ترامب وحلفائه لإلغاء ‏نتائج انتخابات 2020 في الولاية.‏

تم استدعاء جراهام نفسه في هذا التحقيق فيما يتعلق بمكالمات هاتفية أجريت مع مسؤولي ‏الانتخابات في جورجيا الذين يسعون لتغيير نتائج الانتخابات في الولاية.‏

تحدث عضو مجلس الشيوخ يوم الأحد أيضًا عن مزاعم بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد طُلب ‏منه "التراجع" عن التحقيق في جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بهنتر بايدن لإبقاء القصص ‏المتعلقة بنجل الرئيس بعيدًا عن العناوين الرئيسية قبل انتخابات 2020.‏

وقال جراهام: "يعتقد معظم الجمهوريين ، بمن فيهم أنا ، أنه عندما يتعلق الأمر بترامب ، لا يوجد ‏قانون الأمر كله يتعلق بايذائه فقط"، وأضاف: "لم أكن أبدًا قلقًا بشأن القانون والسياسة كما أنا ‏الآن".‏