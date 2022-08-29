سقوط لصوص سرقوا شقة في القاهرة بأسلوب التسلق

كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه فى سرقة المساكن، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة (مبلغ مالى - متعلقات شخصية) من داخل الشقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - المسروقات المستولى عليها)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق - كسر النوافذ"، كما أقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بذات الأسلوب ، وأنهم وراء إرتكاب عدد (8) وقائع أخـرى ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.