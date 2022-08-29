اليوم السابع
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راكبو الدراجات في ألمانيا يقطعون الطريق للمطالبة بتحسين وسائل النقل العام

الإثنين، 29 أغسطس 2022 01:20 م
راكبو الدراجات في ألمانيا يقطعون الطريق للمطالبة بتحسين وسائل النقل العام مظاهرة لراكبى الدراجات - ارشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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دعا ما يقرب من 8500 راكب للدراجات إلى تحسين وسائل النقل العام وممرات الدراجات، حيث منعوا سائقي السيارات من استخدام جزء من الطريق السريع في ألمانيا.
 
وقطع راكبو الدراجات مسافة 40 كيلومترا (25 ميلا) وجرت المظاهرة بين فرانكفورت وفيسبادن، ومن الأطفال إلى كبار السن، كان من بين راكبي الدراجات مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأشخاص الذين سافر بعضهم ما يصل إلى تسع ساعات فقط للمشاركة في الاحتجاج، من أجل جعل النقل في ولاية هيس الألمانية محايدًا مناخيًا بحلول عام 2030 ، نظمت Verkehrswende Hessen الاحتجاج.
 
ووفقًا لفرانك ماسورات ، رئيس جمعية راكبي الدراجات الألمانية:  لعقود من الزمن ، كان عشرات الآلاف من الأشخاص يقاتلون من أجل ظروف أفضل لحركة مرور الدراجات في احتجاجاتنا السنوية. 
 
وفي إشارة إلى أن الوقت قد حان لبرلين لتنفيذ خطط لشبكة حارات جديدة للدراجات بالإضافة إلى نقل الحركة ، قال  ماسورات  إن الوقت قد حان للعمل.
 
وأعلنت الحكومة الألمانية أنه سيتم إنشاء مئات الكيلومترات من ممرات الدراجات الآمنة بحلول عام 2026 لحماية راكبي الدراجات من حركة المرور الآلية.
 
وقالت سوزان جريتنر من لجنة أبوظبي للأفلام إن منظمتها تحتفل بـ "الدراجة كوسيلة نقل سريعة وصحية وصديقة للمناخ".

التغيير المناخى

راكبى الدراجات

الاحتجاج

حركة المرور



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