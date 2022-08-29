رئيس جامعة سوهاج يتفقد أعمال اختبارات مبادرة "أشبال مصر الرقمية"

تفقد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج أعمال اختبارات مبادرة "أشبال مصر" الرقمية، والتى تجرى بمركز الاختبارات الإلكترونية بالمقر الجديد للجامعة، وينظمها المعهد القومى للاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يصاحبه المحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة والدكتور محمد حشمت مدير المعلومات بالجامعة والدكتور صبرى باسط المدير التنفيذى لمركز الاختبارات الإلكترونية والقياس والتقويم.

وأوضح عبد الخالق أن مبادرة "أشبال مصر الرقمية" تهدف إلى بناء وتأهيل جيل من الكوادر المصرية من طلبة المدارس فى النواحى التكنولوجية والتقنية المختلفة، ليصبحوا نواة بناء وتأسيس مجتمع رقمى قادر على مواكبة تحديات المستقبل محلياً وعالمياً، مشيداً بالتعاون المثمر والفعال بين وزارات التعليم العالى، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التربية والتعليم من أجل إعداد جيل متميز من النشء قادر على استشراف آفاق جديدة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر فى مواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

وأشار الدكتور محمد حشمت إلى أن 422 طالبا وطالبة يؤدون اختبارات المستوى الأول للمبادرة، وتتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 17 عاما، من الطلاب الدارسين بالصف الأول الإعدادى وحتى الصف الثانى الثانوى، مضيفاً أن الاختبارات تضمنت 3 مستويات، اختبار معلومات IQ وIT لقياس مستوى الطالب، حيث ستتم إتاحة 75% من التدريب عبر الإنترنت "أونلاين"، فيما سيحصل الطلاب على نسبة 25% من التدريب فى مراكز التدريب حتى لا تتعارض أيام التدريب بالمنحة مع الدراسة بالمدرسة أو مواعيد الامتحانات المعلن عنها فى النظام التعليمى.

وأضاف الدكتور صبرى باسط أن الطلاب التى سيتم تأهيليهم للمشاركة بالمبادرة سيلتحقون ببرنامج تأسيسى يساعدهم على تطوير وتنمية مهاراتهم التكنولوجية، من خلال تعلم أساسيات وأدوات التكنولوجيا الحديثة، ثم يلتحق الطلاب بأحد المسارات التخصصية وفقاً لاختيارهم، حيث تتضمن المسارات مجالات مختلفة مثل الفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات، وتأمين الشبكات والمعلومات، والذكاء الاصطناعى والروبوتات، هذا بالإضافة إلى تدريبهم على المهارات الشخصية والقيادية مثل فنون التواصل، وإدارة الوقت، والعمل فى فريق، والقيادة وريادة الأعمال، والتنمية المستدامة.