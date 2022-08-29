رئيس جامعة المنوفية يتفقد اختبارات "أشبال مصر الرقمية" بكلية الذكاء الاصطناعى

المنوفية - محمد فتحى

تفقد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، اليوم بتفقد اختبارات مبادرة "أشبال مصر الرقمية" والتى تستضيفها معامل كلية الذكاء الاصطناعي طبقا للبروتوكول المبرم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الحكومية المصرية.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه المبادرة تأتى فى إطار مجهودات الدولة المصرية وحرصها على النهوض بالمستوى التعليمي والتكنولوجي للأجيال الجديدة، وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، كما تهدف المبادرة إلى بناء وتأهيل جيل من الكوادر المصرية من طلبة المدارس في النواحي التكنولوجية والتقنية المختلفة؛ ليصبحوا نواة بناء وتأسيس مجتمع رقمي قادر على مواجهة المستقبل.

وأوضح عميد الكلية أن الفئات المستهدفة ووفقا للمرحلة العمرية والمستوى الدراسي، يمكن للطلبة من سن الـ12 لـ17 ومن الصف الأول الإعدادي إلى الثاني الثانوي التقديم في المبادرة، بشرط التفوق الدراسي في مواد الرياضات والإنجليزي والعلوم بحد أدنى 90 ٪ لكل مادة، مؤكدا أنه تم الاستعداد بالكلية وتم استقبال 710 طلاب وطالبات بمعامل الكلية المجهزة لإجراء الاختبارات الإلكترونية.