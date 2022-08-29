رئيس جامعة أسيوط يتابع اختبارات مبادرة "أشبال مصر الرقمية" بمشاركة 460 طالبا

أسيوط - هيثم البدرى

أشاد الدكتور أحمد المنشاوى، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط بما توليه الدولة من اهتمام ودعم للأجيال الناشئة، وتوفير السبل اللازمة لتنمية مهاراتهم ومواهبهم المختلفة، وذلك بما يضمن تأهيلهم على النحو الأمثل، وإعداد أجيال ناشئة على مستوى متقدم فى مهارات التعليم، والتكنولوجية قادرة على العمل على العمل والعطاء وفق معايير الإبداع والابتكار للمساهمة فى بناء الوطن وتقدمه.

جاء ذلك فى تصريح لرئيس جامعة أسيوط، خلال جولة تفقدية لأعمال اختبارات مبادرة أشبال مصر الرقمية، والتى تجرى بمركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة تحت إشراف الدكتور مؤمن طه المليجى المدير التنفيذى للمعلومات، وبحضور الدكتور إبراهيم العوضى مدير مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوى، أن استضافة الجامعة لأعمال الاختبارات تأتى حرصاً من إدارة الجامعة على المساهمة فى ­دعم مبادرة اشبال مصر الرقمية، والتى ينظمها المعهد القومى للاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل بناء، وتأهيل جيل من الكوادر المصرية من طلبة المدارس على مستوى متقدم فى المهارات التكنولوجية والتقنية ليكونوا نواة مجتمع رقمى يواكب التطور العالمى.

وأضاف الدكتور إبراهيم العوضى، أن اختبارات اليوم تشهد مشاركة 460 طالبا تتراوح أعمارهم ما بين 12 إلى 17 وذلك من الطلاب الدارسين بالصف الأول الإعدادى، وحتى الصف الثانى الثانوى، حيث تم تقسيم الطلاب على مجموعتين يتم توزيع كل مجموعة على 5 قاعات امتحانات تشمل الاختبارات 3 مستويات الأول إجبارى والثانى والثالث ويتضمن اختبار معلومات IQ وIT لقياس مستوى الطالب.



اختبارات مبادرة أشبال مصر الرقمية (1)



اختبارات مبادرة أشبال مصر الرقمية (2)



اختبارات مبادرة أشبال مصر الرقمية (3)